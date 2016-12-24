В Музее современной истории России открылась выставка «Сёстры»

Фото-художественная выставка движения «Уголь земли Русской» рассказывает о мамах, возлюбленных, сёстрах и дочерях защитников Родины. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция состоит из ярких работ представителей художественного движения «Живопись на службе Отечеству»: Арсения Багдасаряна, Ксении Чжу-Галкиной, Александра Новосёлова, Виринеи Шигиной, Евгении Ласкиной, Ильи Ковалёва и многих других талантливых художников. Для посетителей выставка работает с 25 июня по 7 сентября 2025 года.

Открывая выставку, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова подчеркнула, что именно женщина объединяет тыл и фронт: «Практически всегда на свершение героических поступков нас вдохновляют матери, любимые женщины. Наша армия – это наши сыновья, отцы, братья. Сейчас мы вместе с донецкими коллегами работаем над созданием Музея героев-подпольщиц Донецка, в котором до конца года мы надеемся представить выставку “Сёстры”».

«Через образ матери на выставке раскрывается образ наших защитников. Потому что именно мама вкладывает первые зёрна в воспитание того самого русского характера, который невозможно сломить. Выставка рассказывает о наших бойцах абсолютно разных вер и разных национальностей. И одна из важных её частей посвящена нашему единству, единству наших вер», – сказала куратор выставки, руководитель проекта «Уголь земли Русской» Виринея Шигина.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, выставка «Сёстры» «просто пронизывает насквозь». Замминистра упомянула про совместную работу с командой проекта с 2022 года, в рамках которой демонстрируются фильмы, проводятся беседы со студентами, организуются выставки. «Это всё помогает ребятам увидеть ту правду, которая сразу делает всё произошедшее абсолютно понятным, – все наши ценности, все наши основы, на которых стоит вся наша страна», – подчеркнула она.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что во Дворце художественной гимнастики в Лужниках тоже проходила выставка картин фронтовых художников, и на неё приходило очень много гостей и спортсменов: «Я поражена тем, что мастера, которые представлены здесь на выставке, не просто сопереживают героям своих произведений, они как будто знают судьбу этих людей, их подвиги. И мы понимаем, что у нас сейчас есть герои, которые как 80 лет назад защищают нашу Родину и те же идеалы».

Отец Олег, настоятель Храма Святой Великомученицы Варвары в посёлке Рахья (Санкт-Петербург), передал на время проведения выставки в Музей вновь обретённую старинную икону Богородицы «Неопалимая Купина», чудесным образом спасённую из-под завалов разрушенного на линии боевого соприкосновения в Донбассе храма. Он рассказал, что выставляет в своём храме образы, портреты солдат, которые написаны рукой Виринеи Шигиной и других фронтовых художников.

Почётными гостями открытия выставки «Сёстры» также стали сенатор от Херсонской области Константин Басюк, первый замглавы Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала Артем Шейнин, замдиректора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Владимир Кикнадзе и многие другие.



