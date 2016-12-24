В Музее современной истории России открылась выставка «Сёстры»

Репортер

Фото-художественная выставка движения «Уголь земли Русской» рассказывает о мамах, возлюбленных, сёстрах и дочерях защитников Родины. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция состоит из ярких работ представителей художественного движения «Живопись на службе Отечеству»: Арсения Багдасаряна, Ксении Чжу-Галкиной, Александра Новосёлова, Виринеи Шигиной, Евгении Ласкиной, Ильи Ковалёва и многих других талантливых художников. Для посетителей выставка работает с 25 июня по 7 сентября 2025 года.

Открывая выставку, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова подчеркнула, что именно женщина объединяет тыл и фронт: «Практически всегда на свершение героических поступков нас вдохновляют матери, любимые женщины. Наша армия это наши сыновья, отцы, братья. Сейчас мы вместе с донецкими коллегами работаем над созданием Музея героев-подпольщиц Донецка, в котором до конца года мы надеемся представить выставку “Сёстры”».

«Через образ матери на выставке раскрывается образ наших защитников. Потому что именно мама вкладывает первые зёрна в воспитание того самого русского характера, который невозможно сломить. Выставка рассказывает о наших бойцах абсолютно разных вер и разных национальностей. И одна из важных её частей посвящена нашему единству, единству наших вер», – сказала куратор выставки, руководитель проекта «Уголь земли Русской» Виринея Шигина.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, выставка «Сёстры» «просто пронизывает насквозь».  Замминистра упомянула про совместную работу с командой проекта с 2022 года, в рамках которой демонстрируются фильмы, проводятся беседы со студентами, организуются выставки. «Это всё помогает ребятам увидеть ту правду, которая сразу делает всё произошедшее абсолютно понятным, все наши ценности, все наши основы, на которых стоит вся наша страна», – подчеркнула она.

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что во Дворце художественной гимнастики в Лужниках тоже проходила выставка картин фронтовых художников, и на неё приходило очень много гостей и спортсменов: «Я поражена тем, что мастера, которые представлены здесь на выставке, не просто сопереживают героям своих произведений, они как будто знают судьбу этих людей, их подвиги. И мы понимаем, что у нас сейчас есть герои, которые как 80 лет назад защищают нашу Родину и те же идеалы».  

Отец Олег, настоятель Храма Святой Великомученицы Варвары в посёлке Рахья (Санкт-Петербург), передал на время проведения выставки в Музей вновь обретённую старинную икону Богородицы «Неопалимая Купина», чудесным образом спасённую из-под завалов разрушенного на линии боевого соприкосновения в Донбассе храма. Он рассказал, что выставляет в своём храме образы, портреты солдат, которые написаны рукой Виринеи Шигиной и других фронтовых художников.

Почётными гостями открытия выставки «Сёстры» также стали сенатор от Херсонской области Константин Басюк, первый замглавы Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала Артем Шейнин, замдиректора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Владимир Кикнадзе и многие другие.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

1
Заказать рекламу
1
1
1