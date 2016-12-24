Жители Мордовии стали меньше заболевать острыми кишечными инфекциями

По данным Роспотребнадзора по РМ, за 5 месяцев текущего года в Мордовии суммарная заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями снизилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А у детей до 14 лет заболеваемость снизилась и вовсе на 13,5%.

При этом отмечается, что вызванная ротавирусом и норволк вирусами заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась фактически на 27%.

Источником распространения инфекции является больной человек. Иногда кишечные инфекции не имеют видимых симптомов, и ничего не подозревающий человек становится постоянным источником заражения окружающих.

При этом люди, инфицированные норовирусом, способны заразить окружающих во время разгара заболевания и в течение последующих 2-х суток, а иногда в течение 2-х недель после начала заболевания.

Главная защита от заразы – соблюдение правил личной и продуктовой гигиены.