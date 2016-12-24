В Мордовии еще двое подростков попали в сводку ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 25 июня около полуночи на ул. Садовая в селе Ельники 15-летний подросток (не имеющий водительских прав) за рулем мопеда «Венто» не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги.

В результате ДТП 14-летний пассажир мопеда с различными травмами был госпитализирован.

Юный «байкер» был трезвым и в силу возраста избежал административной ответственности за езду без мотошлема. На собственника же мопеда составили административный материал за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления.