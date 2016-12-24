Игорь Комаров обсудил с губернатором Ульяновской области социально-экономическое развитие региона

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Игорь Комаров отметил, что в регионе темпы роста экономики сохраняются на более высоком уровне, чем в среднем по округу и стране – так по итогам четырёх месяцев по индексу промышленного производства область удерживает лидерские позиции и находится на третьем месте в Приволжье с показателем 107,2%; в обрабатывающей отрасли рост производства за первые четыре месяца составил 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. Драйверы – отрасли оборонно-промышленного комплекса и гражданские производства: деревообработка и строительная индустрия, производство одежды, пластмассовых и бумажных изделий.

Как рассказал Алексей Русских, в регионе растут объёмы производства в сфере ЖКХ и добыче полезных ископаемых. В сельском хозяйстве есть рост по производству мяса и продаже овощей, увеличилось количество посевных площадей. Выше среднероссийских показателей рост оборота оптовой и розничной торговли, общепита и сферы услуг. Хорошая динамика по сдаче новых многоквартирных домов.

В Ульяновской области продолжает расти количество субъектов малого и среднего предпринимательства: сейчас это 46 тысяч человек. Малый и средний бизнес показывает рост в торговле, в сфере гостеприимства и услуг – здесь регион в лидерах ПФО по темпам роста оборота. По итогам первого квартала индекс выпуска товаров и услуг по базовым сферам экономики в Ульяновской области составил 104,6%, что выше, чем в среднем по России и ПФО.

В ходе встречи обсуждалась также реализация проекта «Герои Симбирской земли», старт которому был дан в феврале этого года в рамках поручения Президента России Владимира Путина о запуске региональных аналогов программы «Время героев».

Как отметил губернатор Алексей Русских, при разработке программы учитывались лучшие практики, проводились консультации с бойцами и ветеранами. Во время обучения участники программы повысят свои компетенции в различных сферах, за каждым будет закреплён наставник, программа станет одним из важных элементов адаптации участников СВО. «Отбор участников мы организовали в несколько этапов. Это подача необходимых документов, тестирования, собеседования. Участвуют ветераны СВО и действующие участники спецоперации. Сейчас мы завершили финальный этап отбора, итоги подведем до конца июня: 50 человек приступят к обучению в августе, а 25 зачислим в резерв», – рассказал Алексей Русских.