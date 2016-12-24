Жителям Мордовии предлагают проголосовать за свой город с самой интересной архитектурой

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Проектная дирекция Минстроя России в марте 2025 года запустила Всероссийское народное голосование «Город с самой интересной архитектурой».
Еженедельно в официальном телеграм-канале ведомства жители могут отдать свой голос за город с самой интересной архитектурой в определенном регионе.
В Мордовии претендентами стали Саранск, Ковылкино, Рузаевка и Краснослободск. Для городов-номинантов приводится небольшая справка с обзором основных достопримечательностей и описанием архитектурного стиля.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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