Жителям Мордовии предлагают проголосовать за свой город с самой интересной архитектурой

Репортер

Проектная дирекция Минстроя России в марте 2025 года запустила Всероссийское народное голосование «Город с самой интересной архитектурой». 

Еженедельно в официальном телеграм-канале ведомства жители могут отдать свой голос за город с самой интересной архитектурой в определенном регионе.

В Мордовии претендентами стали Саранск, Ковылкино, Рузаевка и Краснослободск. Для городов-номинантов приводится небольшая справка с обзором основных достопримечательностей и описанием архитектурного стиля.

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