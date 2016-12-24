Мордовия присоединится к Всероссийской ярмарке трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 27 июня. По всей стране она объединит 1,9 тыс. площадок. Программы основных мероприятий представлены на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru/yarmarka2025.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится ежегодно по поручению Президента России Владимира Путина, с 2025 года мероприятие – часть национального проекта «Кадры».

«Традиционно федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет накануне Дня молодежи, после завершения выпускных экзаменов и защиты диплома. Основная цель ярмарки – помочь молодым ребятам, кто еще не определился с будущим местом работы, найти своего работодателя, обеспечить «бесшовный» переход от обучения к трудоустройству. При этом, конечно, на ярмарке есть предложения для состоявшихся профессионалов и опытных специалистов, тех, кто хотел бы сменить свою карьерную траекторию. На текущий день свои предложения представят свыше 17 тыс. компаний», – рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Мордовии Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет на площадке «Огарев Арены». Более 80 крупных компаний сферы промышленности, строительства и сельского хозяйства представят соискателям 2500 лучших вакансий республики. 7 ведущих профессиональных учебных заведений Мордовии проведут 19 мастер-классов по востребованным рабочим специальностям с использованием учебного оборудования. Также посетители смогут принять участие в мастер-классе, на котором их научат грамотно составлять резюме, презентовать себя и свои сильные стороны при собеседовании с работодателем. Планируется собеседование работодателей республики с гражданами из близлежащих регионов России.

В региональном этапе Ярмарки вакансий в республике приняли участие более 90 работодателей, которые представили 2,5 тыс. вакансий, а мероприятия ярмарки посетили более 1,7 тыс. человек на 22 площадках. Уже более 600 человек смогли найти работу.