Подведены итоги Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства

Подведены итоги V Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этом году по всей стране в голосовании приняли участие более 16,6 млн человек. В организации голосования участвовали более 170 тыс. волонтеров благоустройства, с помощью которых было собрано свыше 9,5 млн голосов.

«Участие жителей в вопросах благоустройства неизменно является залогом успешной работы по формированию комфортной среды для жизни. В этом году самыми активными стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Томской области, Ставропольского края, Республики Башкортостан, Челябинской области и Республики Бурятия. Также к голосованию уже в третий раз присоединились жители воссоединенных регионов, за проекты в которых отдано почти 131 тыс. голосов», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На Всероссийское голосование было вынесено более 6 тыс. объектов в 1 600 муниципальных образованиях. Отдать голос за тот или иной объект или дизайн-проект по благоустройству в родном городе мог любой россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. На сегодняшний день благоустроено свыше 7 тыс. объектов, выбранных россиянами на предыдущих голосованиях.

В Мордовии территорию для благоустройства в 2026 году выбирали в Саранске и Рузаевке. Всего в голосовании приняли участие более 70 тыс. человек. Работы будут проводиться на двух общественных территориях. В столице республики благоустроят бульвар Эрьзи, а в городе железнодорожников – общественное пространство у школы №9.

Внести вклад в выбор объектов для благоустройства помогали волонтеры. Они демонстрировали объекты, вынесенные на голосование, отвечали на вопросы жителей и вовлекали их в голосование. Добровольцы по всей стране – школьники, молодежь и серебряные волонтеры – уже пятый год подряд участвовали в этом важном для российских городов мероприятии. В Мордовии более тысячи волонтеров помогали жителям республики проголосовать за территорию для благоустройства.

Руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев отметил: «Добро.рф вовлекло более 170 тысяч добровольцев, которые консультировали и помогали людям проголосовать. Спасибо каждому, кто помогал в организации голосования! При вашем участии тысячи территорий будут благоустроены».

Благоустройство городов и населенных пунктов по всей России происходят ежегодно при активном участии жителей во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое проводится по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».