Житель Саранска лишился иномарки за повторное нетрезвое вождение

Следствие установило, что вечером 28 июня прошлого года 45-летний житель мордовской столицы сел за руль своей автомашины «Сhevrolet Сobalt» в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП. При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.

По информации прокуратуры РМ, суд назначил автомобилисту наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года.

По постановлению суда также был конфискован принадлежащий мужчине автомобиль.