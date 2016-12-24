Житель Саранска лишился иномарки за повторное нетрезвое вождение

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Следствие установило, что вечером 28 июня прошлого года 45-летний житель мордовской столицы сел за руль своей автомашины «Сhevrolet Сobalt» в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП. При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение.
По информации прокуратуры РМ, суд назначил автомобилисту наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на срок 2 года.
По постановлению суда также был конфискован принадлежащий мужчине автомобиль.
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