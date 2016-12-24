В небе над Мордовией средства ПВО вновь уничтожили украинский беспилотник

Такая информация содержится в официальной сводке Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

23 БПЛА – над территорией Курской области,

11 БПЛА– над территорией Ростовской области,

6 БПЛА – над территорией Брянской области,

3 БПЛА – над территорией Белгородской области,

3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву,

2 БПЛА – над территорией Республики Крым,

по 1 БПЛА – над территориями Республики Мордовия и Калужской области».