В небе над Мордовией средства ПВО вновь уничтожили украинский беспилотник

«Это наша история, наша основа»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Такая информация содержится в официальной сводке Министерства обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
23 БПЛА – над территорией Курской области,
11 БПЛА– над территорией Ростовской области,
6 БПЛА – над территорией Брянской области,
3 БПЛА – над территорией Белгородской области,
3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву,
2 БПЛА – над территорией Республики Крым,
по 1 БПЛА – над территориями Республики Мордовия и Калужской области».
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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
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