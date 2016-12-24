Игорю Комарову рассказали, как будут бороться с опасными и неизвестными инфекциями

25 июня в Нижнем Новгороде открылась лаборатория высокого уровня биологической безопасности на базе Центра гигиены и эпидемиологии Нижегородской области. В мероприятии приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Лаборатория предназначена для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций. Это первый из 10 объектов в России, введенный в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Сегодня мы запускаем новый высокотехнологичный лабораторный испытательный комплекс в прекрасном городе – Нижнем Новгороде. Регион развивается, большое количество людей из разных субъектов РФ и стран мира приезжают сюда. И, конечно, «Санитарный щит» здесь должен быть. Лаборатория позволяет увеличить объем исследований как минимум в 4 раза. Увеличивается и скорость их выполнения: с привычных 12-14 до 3-4 часов», – сказала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также поблагодарила Игоря Комарова, отметив, лаборатория – не первый проект, который Роспотребнадзор реализует вместе с аппаратом полномочного представителя Президента в ПФО: это и международные учения, и создание большого количества мобильных лабораторий, столь востребованных во всем мире.

На базе новой лаборатории появилась возможность создания центра секвенирования для мониторинга циркуляции патогенных микроорганизмов в регионе, и 87% лабораторного оборудования от российских производителей.

Игорь Комаров отметил актуальность открытия лаборатории для всего округа: «Регионы ПФО открыты для зарубежных контактов. К нам приезжают гости, проходят международные мероприятия, бизнес-миссии. Три региона нашего округа имеют внешнюю границу, там интенсивнее миграционные потоки, и это сказывается на эпидемиологической обстановке. Международные конфликты и природные катаклизмы повышают риски биологических угроз и эпидемий».

Так, по данным Федерального Центра гигиены и эпидемиологии, за 2024 год в округе зарегистрировано более 7 миллионов случаев инфекционных заболеваний. Показатель по сравнению с 2023 годом уменьшился на 11%.

Игорь Комаров отметил, что Роспотребнадзор и руководство регионов округа уделяют большое внимание подготовке специалистов, и эту работу надо продолжать. Например, в прошлом году в Нижнем Новгороде проходили учения мобильных лабораторий. Они стали самыми масштабными по количеству и географии участников: 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб из 26 стран. В конце мая этого года международные учения команд быстрого реагирования прошли в Саратове, участие приняли более 70 специалистов из России и стран СНГ.

«Открытие нового корпуса лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии – значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия нижегородцев и всех россиян. Здесь специалисты будут проводить передовые исследования, изучать самые разные вирусы и бактерии, в том числе те, которые ранее были неизвестны науке. Как показал опыт борьбы с пандемией коронавируса, быстрая реакция на изменения в эпидемиологической обстановке критически важна», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.