В Саранске продавщица из «Пивного бара» порезала мужа

24 июня Октябрьский суд Саранска удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении 27-летней продавщицы торговой точки «Пивной бар» меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 22 июня между подозреваемой и ее супругом произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина нанес благоверной побои. Разозлившись на мужа, женщина схватила кухонный нож и нанесла ему два удара – в плечо и поясницу.

Впоследствии раненный супруг вышел из квартиры и в дальнейшем был госпитализирован.

В судебном заседании продавщица и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства и просили назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд принял во внимание доводы следствия, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, подозреваемая может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановление суда в законную силу не вступило.