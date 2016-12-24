В Саранске продавщица из «Пивного бара» порезала мужа

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24 июня Октябрьский суд Саранска удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении 27-летней продавщицы торговой точки «Пивной бар» меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
В ходе предварительного расследования было установлено, что 22 июня между подозреваемой и ее супругом произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина нанес благоверной побои. Разозлившись на мужа, женщина схватила кухонный нож и нанесла ему два удара – в плечо и поясницу.
Впоследствии раненный супруг вышел из квартиры и в дальнейшем был госпитализирован.
В судебном заседании продавщица и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства и просили назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд принял во внимание доводы следствия, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, подозреваемая может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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