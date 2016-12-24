Жителей Мордовии приглашают в село Шишкеево на «Наурские щи»

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29 июня в селе Шишкеево Рузаевского района состоится ежегодный фестиваль казачьей культуры «Наурские щи». Его участниками станут казаки Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», а также лучшие вокальные и фольклорные коллективы района.
На фестивале будут проводиться мастер-классы от умельцев народных промыслов и откроется сувенирная улица с изделиями ручной работы. И, конечно, всех гостей праздника ждет бесплатное национальное угощение – вкуснейшие щи.
Открытие фестиваля в 12:00. Место проведения – территория рядом с Шишкеевской школой.
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