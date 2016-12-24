Мордовскую школу ремонтировали мигранты без трудовых патентов

В рамках проводимого на территории республики первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» сотрудники МВД по РМ при силовой поддержке Росгвардии проверили контингент рабочих, задействованных при капитальном ремонте школы в селе Кочкурово.

Проверкой были выявлены четыре иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без патентов. Рабочие в момент инспекции производили устройство кровли и оштукатуривание стен. При этом один из них предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна второго этажа.

Установлено, что трое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана въехали на территорию России в период с 27 января до 15 мая этого года. На иностранцев составили четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ и выписали административные штрафы на общую сумму в 16 тысяч рублей.

В информации МВД по РМ отмечается, что работодатель нелегальных строителей по результатам проверки также будет привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.