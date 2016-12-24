Мордовскую школу ремонтировали мигранты без трудовых патентов

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В рамках проводимого на территории республики первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» сотрудники МВД по РМ при силовой поддержке Росгвардии проверили контингент рабочих, задействованных при капитальном ремонте школы в селе Кочкурово.
Проверкой были выявлены четыре иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без патентов. Рабочие в момент инспекции производили устройство кровли и оштукатуривание стен. При этом один из них предпринял попытку скрыться от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна второго этажа.
Установлено, что трое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана въехали на территорию России в период с 27 января до 15 мая этого года. На иностранцев составили четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ и выписали административные штрафы на общую сумму в 16 тысяч рублей.
В информации МВД по РМ отмечается, что работодатель нелегальных строителей по результатам проверки также будет привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию