В рамках празднования Дня молодежи в Саранске пройдут просветительские мероприятия Общества «Знание»

28 июня в России широко отметят День молодежи. Общество «Знание» в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи организует пространство «Знай» в городах по всей стране. Также к празднику приурочена акция «Будущее создается сегодня: твои возможности в России», которая покажет ребятам перспективы самореализации в родной стране.

Просветительские мероприятия Общества «Знание» станут яркой частью масштабного фестиваля «Знай, люби, гордись, приумножай», организованного Росмолодежью совместно с Движением Первых, Обществом «Знание», президентской платформой «Россия — страна возможностей». Генеральными партнерами мероприятия выступят Госкорпорация «Росатом» и Сбер.

Так, в Мордовии в направлении «Знай» гостей ждет лекторий Общества «Знание». На площадке региональной Торгово-промышленной палаты пройдет серия просветительских мероприятий от лекторов Общества «Знание».

Директор Лицея МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Бачкова проведет игру «Мордовия в лицах», заместитель директора историко-социологического института по молодежной политике, к.п.н., доцент кафедры психологии Ирина Тараскина научит перестать сравнивать себя с другими, директор департамента по связям с общественностью МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Сокольникова проведет лекцию «Как выжать мозг: техники для взрывного креатива?», директор Центра развития проектных компетенций «Точка кипения МГУ им. Н.П. Огарёва» Светлана Федорова расскажет о планировании времени и особенностях постановки индивидуальных и командных задач, советник при ректорате МГУ им. Н.П. Огарева, к.ф.н., доцент кафедры философии Марина Мартынова научит правильно прокачивать команду и выявлять лидера.