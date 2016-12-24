В рамках празднования Дня молодежи в Саранске пройдут просветительские мероприятия Общества «Знание»

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
28 июня в России широко отметят День молодежи. Общество «Знание» в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи организует пространство «Знай» в городах по всей стране. Также к празднику приурочена акция «Будущее создается сегодня: твои возможности в России», которая покажет ребятам перспективы самореализации в родной стране.
Просветительские мероприятия Общества «Знание» станут яркой частью масштабного фестиваля «Знай, люби, гордись, приумножай», организованного Росмолодежью совместно с Движением Первых, Обществом «Знание», президентской платформой «Россия — страна возможностей». Генеральными партнерами мероприятия выступят Госкорпорация «Росатом» и Сбер.
Так, в Мордовии в направлении «Знай» гостей ждет лекторий Общества «Знание». На площадке региональной Торгово-промышленной палаты пройдет серия просветительских мероприятий от лекторов Общества «Знание».
Директор Лицея МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Бачкова проведет игру «Мордовия в лицах», заместитель директора историко-социологического института по молодежной политике, к.п.н., доцент кафедры психологии Ирина Тараскина научит перестать сравнивать себя с другими, директор департамента по связям с общественностью МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Сокольникова проведет лекцию «Как выжать мозг: техники для взрывного креатива?», директор Центра развития проектных компетенций «Точка кипения МГУ им. Н.П. Огарёва» Светлана Федорова расскажет о планировании времени и особенностях постановки индивидуальных и командных задач, советник при ректорате МГУ им. Н.П. Огарева, к.ф.н., доцент кафедры философии Марина Мартынова научит правильно прокачивать команду и выявлять лидера.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»