Продлен прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ

Оргкомитет Международной Премии #МЫВМЕСТЕ принял решение о продлении приема заявок на участие в пятом сезоне до 30 июня. Это связано с высоким интересом и большим количеством обращений от участников.

Премия проводится с 2020 года для выявления и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Присоединиться к ней могут волонтеры, НКО, представители бизнеса и органов власти. Подробности здесь: clck.ru/3MeNQ7.

На участие в пятом, юбилейном сезоне уже поступило больше 38 тыс. заявок из регионов России и других стран, таких как Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.

Наиболее популярными стали номинации «Волонтер года» и «Герои нашего времени», предназначенная для проектов, направленных на помощь участникам СВО и членам их семей, а также поддержку ветеранов Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы.

Награждение победителей пройдет в начале декабря в Москве. Их ждут поддержка государства и партнеров премии, путешествия по стране, помощь экспертов и наставников, медиаподдержка и продвижения, участие в крупнейших международных событиях, а также возможность масштабировать свои проекты.