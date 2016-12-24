В Мордовии начальница отдела оптовых продаж агропредприятия осуждена за коммерческий подкуп

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
44-летняя жительница Лямбирского района признана судом виновной в совершении коммерческого подкупа и приговорена к крупному штрафу.
По данным следствия, в должности начальника отдела оптовых продаж предприятия по производству мяса птицы дама незаконно получила от представителя коммерческой организации из Московской области денежные средства в виде коммерческого подкупа. Деньги передавались за лоббирование интересов этой коммерческой организации по беспрепятственной реализации ей мясной продукции и своевременную отгрузку.
Всего в период с ноября 2018 года по декабрь 2021 года фигурантка дела получила «вознаграждение» за сотрудничество на сумму более 800 тысяч рублей.
По информации прокуратуры РМ, обвиняемая вину признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей в коммерческих организациях, сроком на 3 года.
По решению суда у женщины будут конфискованы денежные средства в сумме 810 тысяч рублей, полученные в качестве коммерческого подкупа.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии