В Мордовии начальница отдела оптовых продаж агропредприятия осуждена за коммерческий подкуп

44-летняя жительница Лямбирского района признана судом виновной в совершении коммерческого подкупа и приговорена к крупному штрафу.

По данным следствия, в должности начальника отдела оптовых продаж предприятия по производству мяса птицы дама незаконно получила от представителя коммерческой организации из Московской области денежные средства в виде коммерческого подкупа. Деньги передавались за лоббирование интересов этой коммерческой организации по беспрепятственной реализации ей мясной продукции и своевременную отгрузку.

Всего в период с ноября 2018 года по декабрь 2021 года фигурантка дела получила «вознаграждение» за сотрудничество на сумму более 800 тысяч рублей.

По информации прокуратуры РМ, обвиняемая вину признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей в коммерческих организациях, сроком на 3 года.

По решению суда у женщины будут конфискованы денежные средства в сумме 810 тысяч рублей, полученные в качестве коммерческого подкупа.