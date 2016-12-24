Тротуар на улице Большевистской в Саранске отремонтирован: активисты Народного фронта добились перемен

Репортер

В конце октября прошлого года активисты Народного фронта обратили внимание городских властей на плачевное состояние тротуара на улице Большевистской в Саранске. Особенно проблемным был участок между домами № 85 и № 107, где пешеходы сталкивались с выбоинами и лужами, испытывая множество неудобств. 

В настоящее время тротуар на этом участке отремонтирован. 

- Мы понимали, что в зимний период работы по ремонту тротуара не будут проводиться, - отметили представители Народного фронта в РМ. – Отрадно, что городские чиновники не забыли об этом участке пешеходной дороги и провели ремонт в срок. Теперь гости и жители столицы Мордовии могут гулять по одной из старейших улиц города без опасений получить травму.

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