В Большеигнатовский историко-краеведческий музей поступит новое оборудование

Репортер

В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Мордовии оснащают региональные и муниципальные музеи. 

Так, новое оборудование в этом году поступит в Большеигнатовский историко-краеведческий музей. Основу его коллекции составляют материалы о Героях Советского Союза: письма, фотографии, документы, награды и личные вещи земляков. 

В планах — закупка современной компьютерной техники, оргтехники и автоматизированных рабочих мест для сотрудников музея. Это упростит работу и обеспечит более эффективное взаимодействие с посетителями. 

Также новое оборудование поможет усовершенствовать методы работы, проводить интерактивные мероприятия и увлекательные экскурсии, что позволит музею выйти на новый уровень, привлекать больше посетителей и туристов.

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