В Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление»

Репортер

В Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных». Он направлен на развитие онлайн-сервисов и электронного документооборота. 

В рамках проекта в республике: 

  • Развивают региональные информационные системы в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и управления государственными внебюджетными фондами.
  • Модернизируют и поддерживают межведомственную систему электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства.
  • Обновляют и развивают автоматизированную информационную систему многофункциональных центров Мордовии и интегрируют ее с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления в Республике Мордовия. Это повышает эффективность государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций. 

Также организовано внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме. 

Для цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных функций органами госвласти приобрели комплект ленточной библиотеки Информационно-вычислительного комплекса Мордовии. 

Благодаря переводу государственных услуг в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате, они должны стать доступнее для людей.

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