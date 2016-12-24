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Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных». Он направлен на развитие онлайн-сервисов и электронного документооборота.
В рамках проекта в республике:
Также организовано внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме.
Для цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных функций органами госвласти приобрели комплект ленточной библиотеки Информационно-вычислительного комплекса Мордовии.
Благодаря переводу государственных услуг в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате, они должны стать доступнее для людей.
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