В Мордовии реализуется региональный проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных». Он направлен на развитие онлайн-сервисов и электронного документооборота.

В рамках проекта в республике:

Развивают региональные информационные системы в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и управления государственными внебюджетными фондами.

Модернизируют и поддерживают межведомственную систему электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства.

Обновляют и развивают автоматизированную информационную систему многофункциональных центров Мордовии и интегрируют ее с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления в Республике Мордовия. Это повышает эффективность государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций.

Также организовано внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме.

Для цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных функций органами госвласти приобрели комплект ленточной библиотеки Информационно-вычислительного комплекса Мордовии.

Благодаря переводу государственных услуг в электронный вид, а также их оказанию в проактивном и онлайн-формате, они должны стать доступнее для людей.