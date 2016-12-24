В Мордовии усилят контроль за безопасностью социальных объектов

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
В Саранске прошло совещание рабочей группы партии «Единая Россия», посвященное мониторингу безопасности социально значимых объектов. Встреча прошла под руководством заместителя Председателя Госсобрания РМ, руководителя региональной общественной приемной партии Сергея Вдовина с участием депутатов, представителей общественных организаций и экспертов в сфере безопасности.
Участники обсудили результаты проверок общественных пространств и объектов инфраструктуры в республике. По словам руководителя регионального отделения движения «Отцы России» Максима Захарова общественники уже провели ряд рейдов в Саранске и районах, и выявили много проблемных зон.
В ходе совещания было решено продолжить мониторинг и по итогам рейдов составить рекомендованный список по устранению выявленных нарушений, который будет направлен в соответствующие ведомства.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности