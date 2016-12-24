В Мордовии усилят контроль за безопасностью социальных объектов

В Саранске прошло совещание рабочей группы партии «Единая Россия», посвященное мониторингу безопасности социально значимых объектов. Встреча прошла под руководством заместителя Председателя Госсобрания РМ, руководителя региональной общественной приемной партии Сергея Вдовина с участием депутатов, представителей общественных организаций и экспертов в сфере безопасности.

Участники обсудили результаты проверок общественных пространств и объектов инфраструктуры в республике. По словам руководителя регионального отделения движения «Отцы России» Максима Захарова общественники уже провели ряд рейдов в Саранске и районах, и выявили много проблемных зон.

В ходе совещания было решено продолжить мониторинг и по итогам рейдов составить рекомендованный список по устранению выявленных нарушений, который будет направлен в соответствующие ведомства.