В УФСИН по РМ определили лучших специалистов-кинологов со служебными собаками

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На базе городка служебных собак исправительной колонии №5 УФСИН по РМ прошли ведомственные соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками учреждений.
В соревнованиях принимали участие 14 представителей кинологических подразделений с розыскными (патрульно-розыскными) собаками. Специалисты-кинологи соревновались по нескольким дисциплинам и упражнениям: общий курс дрессировки, обыск транспорта, обыск объекта, защитно-караульная служба (лобовая атака), обнаружение и распознавание следов побега.
По информации пенитенциарного ведомства места распределились следующим образом:
1 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны следственного изолятора №1 УФСИН по РМ Владислав Паркаев.
2 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны лечебного исправительного учреждения №3 по РМ Татьяна Горина.
3 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны следственного изолятора №2 УФСИН по РМ Дмитрий Брызгалов.
Победители соревнований были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.
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