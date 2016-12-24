В УФСИН по РМ определили лучших специалистов-кинологов со служебными собаками

На базе городка служебных собак исправительной колонии №5 УФСИН по РМ прошли ведомственные соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками учреждений.

В соревнованиях принимали участие 14 представителей кинологических подразделений с розыскными (патрульно-розыскными) собаками. Специалисты-кинологи соревновались по нескольким дисциплинам и упражнениям: общий курс дрессировки, обыск транспорта, обыск объекта, защитно-караульная служба (лобовая атака), обнаружение и распознавание следов побега.

По информации пенитенциарного ведомства места распределились следующим образом:

1 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны следственного изолятора №1 УФСИН по РМ Владислав Паркаев.

2 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны лечебного исправительного учреждения №3 по РМ Татьяна Горина.

3 место - старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны следственного изолятора №2 УФСИН по РМ Дмитрий Брызгалов.

Победители соревнований были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.