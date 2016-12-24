В Мордовии 28 июня запретят продажу алкоголя

По информации Минэкономики РМ, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню молодежи, 28 июня на всей территории Мордовии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.