В Мордовии 28 июня запретят продажу алкоголя

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
По информации Минэкономики РМ, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню молодежи, 28 июня на всей территории Мордовии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании ими услуг общественного питания.
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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