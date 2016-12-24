В Саранске пенсионерке выплатят 50 тысяч рублей за падение в автобусе

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Днем 22 сентября прошлого года на ул. Веселовского в столице Мордовии при торможении в салоне автобуса «МАЗ» под управлением 51-летнего водителя произошло падение двух пассажирок.
Одна из них, 71-летняя пострадавшая, с различными травмами самостоятельно обращалась в лечебное учреждение.
По обращению пенсионерки прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку по факту получения ею травм в автобусе, и в дальнейшем в интересах пожилой женщины обратилась в суд с иском о взыскании с организации-перевозчика понесенных убытков на приобретение лекарственных препаратов и компенсации морального вреда.
Суд вынес решение о выплате пострадавшей денежных средств в размере 50 тысяч рублей.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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