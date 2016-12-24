Вода в саранских водоемах по-прежнему не соответствует СанПиН

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, по результатам проведенного мониторинга качества воды водоемов, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», Старт» на 23 июня не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Информация о состоянии водных объектов доведена до Администрации г.о. Саранск, предложено принять меры по недопущению использования указанных водоемов в целях купания населения, провести мероприятия, направленные на доведение качества воды водоемов до нормативных величин, регламентированных санитарными нормами и правилами.

Пробы воды водоемов «Сузгарье», водоем «Карнай», озеро «Гусиное», р. Мокша Ковылкинский район (Курнинское с/п) соответствуют требованиям санитарных норм и правил.