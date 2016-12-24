В Чамзинском районе Мордовии выполняется капитальный ремонт молодежного центра

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С 2025 года в Мордовии реализуется региональный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В его рамках действует программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», направленная на создание условий для талантливой и активной молодежи.
Расширяется инфраструктура молодежной политики. Так, в Чамзинском районе идет капитальный ремонт молодёжного центра, обновляются пространства на первом и втором этажах.
В молодежном центре будут созданы зоны для развития творческого потенциала жителей района. Планируется оборудовать просторный актовый зал, помещения для проведения образовательных программ, досуга и отдыха, занятий спортом. А также пространства для гражданско-патриотической и добровольческой деятельности, помещения для работы с семейным сообществом района.
Будет обновлен фасад здания и благоустроена территория, прилегающая к входной группе. Она должна стать местом притяжения молодёжи. Здесь появятся качели, уличная мебель, освещение и парковка для велосипедов.
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В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
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