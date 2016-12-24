Житель Саранска распродал подлежащую конфискации «Гранту» по частям

Житель мордовской столицы пытался проявить изобретательность, чтобы защититься от имущественных потерь и оказался фигурантом уголовного разбирательства. Ранее мужчина поплатился за нетрезвое вождение годом принудительных работ и конфискацией в доход государства автомобиля «Лада Гранта».

По информации Службы судебных приставов по РМ, когда сотрудник ведомства прибыл для исполнения решения суда о конфискации транспортного средства - от машины остались только капот, лобовое стекло и кузов. Остальные детали владелец разобрал и продал.

При этом закон запрещает распоряжаться имуществом, подлежащим конфискации. За попытку скрыть машину мужчина был привлечен к уголовной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Судебный пристав также направил в суд ходатайство об ужесточении наказания и замене конфискации на взыскание денежного эквивалента, поскольку нужный автомобиль был фактически уничтожен.