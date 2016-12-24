В Саранске пенсионерка уберегла от мошенников 600 тысяч рублей благодаря таксисту

По информации МВД по РМ, 88-летняя жительница Саранска смогла сохранить 600 тысяч рублей благодаря активной гражданской позиции водителя службы - 31-летнего гражданина Туркменистана, проживающего в регионе более 10 лет.

Он рассказал, что 20 июня ему поступил заказ на доставку пакета из Саранска в Казань. Клиент даже связался с водителем лично через мессенджер, чтобы уточнить все нюансы. Таксист приехал по указанному адресу к дому на улице Веселовского, где пожилая женщина передала ему вещи якобы для внука.

По пути в Татарстан «авто-почтальон» вовремя вспомнил рекомендации сотрудников полиции и засомневался в чистоте доставки. В Сурском районе Ульяновской области мужчина обратился к наряду ДПС за помощью. Сотрудники полиции приняли решение вскрыть пакет, в котором находились книги, обмотанные скотчем, а между страниц были спрятаны 600 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили пенсионерку, передавшую вещи. Как оказалась она стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее передать все наличные деньги курьеру под легендой посылки для внука.