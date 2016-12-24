В Мордовии 83 участника вышли в финал региональной программы «Герои среди СВОих»

Из вышедших в финал программы 51 человек - ветераны специальной военной операции. Финалистов ждет профессиональная переподготовка по направлению «Государственное и муниципальное управление», которая начнется уже с 1 июля 2025 года на базе МГУ им. Н.П.Огарева.

32 действующих участника СВО переведены в резерв и пройдут обучение по завершению контракта с Министерством обороны Российской Федерации.