В Мордовии 83 участника вышли в финал региональной программы «Герои среди СВОих»

Репортер

Из вышедших в финал программы 51 человек - ветераны специальной военной операции. Финалистов ждет профессиональная переподготовка по направлению «Государственное и муниципальное управление», которая начнется уже с 1 июля 2025 года на базе МГУ им. Н.П.Огарева. 

32 действующих участника СВО переведены в резерв и пройдут обучение по завершению контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Он - наш Герой!»

В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина

1
Заказать рекламу
1
1
1