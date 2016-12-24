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20 июня Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В числе ключевых тем он отметил важность развития справедливой и открытой платформы глобального роста и подчеркнул особую роль Открытого диалога, прошедшего в Национальном центре «Россия». Эта инициатива объединила участников более чем из 100 стран и стала одним из важных шагов к созданию новой модели международного взаимодействия.
«Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие годы вперед. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве Открытый диалог, в котором приняли участие представители более ста государств. Намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей. Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблему в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия», — заявил Владимир Путин.
Сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога Национального центра «Россия» открыла деловую программу ПМЭФ 18 июня. Модератором выступил Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин.
В дискуссии участвовали международные эксперты из России, Камеруна, Испании, Азербайджана и Канады, а также авторы лучших эссе первого Открытого диалога. Участники обсудили новые подходы к экономическому развитию, потенциал стран Глобального Юга, демографические тренды и влияние технологий будущего.
Отдельное внимание было уделено докладу, подготовленному Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» по итогам Открытого диалога. Выводы сессии легли в основу всей деловой программы ПМЭФ-2025.
Первый Открытый диалог в Национальном центре «Россия» стал площадкой для обсуждения будущего по четырем направлениям: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в среду» и «Инвестиции в связанность». Эксперты из разных стран написали эссе на эти темы, авторы лучших работ были приглашены в Москву и выступили с собственными идеями. Формат Открытого диалога станет ежегодным.
Источник: https://russia.ru.
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