В Мордовии водитель иномарки спровоцировал ДТП с участием трех автомашин

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По информации Госавтоинспекции республики, 22 июня в 15.40 в Ромодановском районе на трассе «Саранск – Сурское – Ульяновск» 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», по предварительным данным, не учел необходимую дистанцию и совершил столкновение с попутной автомашиной «Рено Сценик» под управлением 31-летнего водителя, совершавшего маневр поворота налево.
После столкновения «Фольксваген Поло» отбросило на полосу встречного движения, автомобиль опрокинулся на проезжую часть дороги и столкнулся с движущейся навстречу автомашиной «Рено Аркана». Осколки вышеуказанных авто отбросило на движущуюся за «Фольксваген Поло» автомашину «Хавал М6».
В результате ДТП 52-летняя пассажирка автомашины «Фольксваген Поло» с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откудв после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным Госавтоинспекции, все водители находились за рулем в трезвом состоянии.
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