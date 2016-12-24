В небе над Мордовией перехвачен и уничтожен украинский БПЛА

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов:

«Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы».