В небе над Мордовией перехвачен и уничтожен украинский БПЛА

«Это наш праздник!»
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов:
«Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление.
На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы».
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В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
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