В небе над Мордовией перехвачен и уничтожен украинский БПЛА

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов:

«Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление.

На месте происшествия работают  экстренные службы и правоохранительные органы».

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