Бизнесу Мордовии рассказали о механизме получения грантов

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают оказывать поддержку предпринимателям региона в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 20 июня на площадке Центра прошла встреча предпринимателей с руководителем регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Ксенией Вотяковой.

В семинаре приняли участие директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина вместе с командой, представители малого и среднего бизнеса, кто планирует получить финансирование на развитие своих проектов.

«Привлечение грантов из различных фондов является эффективным инструментом для реализации социокультурных проектов, инициируемых бизнесом, наряду с традиционным кредитованием. Сегодня есть большой запрос на такой вид государственной поддержки инициатив со стороны предпринимательского сообщества и мы видим перспективы долгосрочного и эффективного сотрудничества с командой ПФКИ», - подчеркнула Елена Калачина.

Руководитель регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Саранске - Ксения Вотякова - подробно разобрала с участниками семинара как реализовать свою социокультурную идею и получить финансовую поддержку до 20 млн. рублей.

Представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым региона рассказали, как правильно оформить заявку на грант и на что можно потратить средства. Спикер разъяснила, какие тематические направления поддерживаются фондом, в чем особенности социокультурного проектирования и как бизнес может использовать эти возможности в свою пользу. Участники узнали, как выстроить логику проекта, составить календарный план и бюджет, какую поддержку окажет региональный проектный офис.

По итогам семинара Ксения Вотякова ответила на интересующие вопросы, разобрала с представителями бизнеса особенности оформления и реализации грантов на конкретных примерах.