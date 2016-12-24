На ПМЭФ-2025 обсудили борьбу с фейками

20 июня на Петербургском экономическом форуме прошла сессия «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий», в которой приняли участие российские и зарубежные эксперты. Сегодня дезинформация стала полноценным оружием в информационной войне. Об этом рассказала директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если раньше мы апеллировали понятием "дезинформационная кампания" – за этим стояли массированные бюджеты, стратегия – то сегодня мы перешли к общемировой ситуации, когда можно бесплатно, даже не на компьютере, а на телефоне, создать такую фейковую историю, которая будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Даже отсутствие датировки новости может стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе в международных отношениях», – прокомментировала Захарова.

Повышение качества фактчекинга остается ключевым направлением работы. В этом году в нашей стране зафиксировали 1 800 уникальных фейков – наибольшее количество с начала СВО. Однако число копий фейков снизилось до 2,39 млн – это в 1,6 раз меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году. В Мордовии в этом году выявили 3 уникальных фейка на социально значимые темы, по интернету разошлось чуть больше 100 их копий.

Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак отметил, что такая динамика подтверждает повышение качества работы с фейками и необходимость обучения фактчекингу.

«Мы видим колоссальный интерес, это дает нам оптимизм по поводу дальнейшего развития этой работы, – поделился Табак. – Сегодня принципы фактчекинга не до конца понятны даже зачастую профессиональному сообществу. Часто этой экспертизы нет даже у тех, кто работает в профессии. Наверное, в первую очередь, это связано с развитием технологий, с тем, что профессия трансформировалась, а информации стало гораздо больше. И для того, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в знаниях, на сайте Global Fact-checking Network мы запускаем бесплатные образовательные курсы».

В образовательном разделе каждый желающий может освоить навыки критического мышления и проверки информации. Здесь собраны видеолекции и текстовые материалы на разные темы: от основ определения достоверных источников до сложных методов проверки геолокации, изображений и видео, а также фактчекинга в военное время. Материалы подготовлены экспертами из АНО «Диалог Регионы», а также международными специалистами из стран ЕС и БРИКС+.

Также Владимир Табак рассказал, что АНО «Диалог» подает апелляцию в американский суд по делу к ФБР о возвращении доменного имени сайту www.waronfakes.com. Ранее судья окружного суда Пенсильвании отклонила поданный в прошлом году иск организации под предлогом, что находящиеся под санкциями компании не могут владеть сайтами в зоне .com. Жалоба имеет хорошие шансы на успех, так как вынесенное решение противоречит американскому санкционному законодательству.