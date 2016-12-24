В Краснослободском районе идет ремонт дороги с мостом через реку Парка

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В Мордовии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляют мосты, путепроводы и сотни километров автомобильных дорог. Особое внимание уделяют маршрутам, которые ведут к школам, детским садам, больницам, достопримечательностям и другим значимым местам.
В Краснослободском районе в настоящее время ремонтируют автодорогу «Краснослободск - Темников - Зиновские Выселки - Краснополье - Мордовские Парки». Общая протяженность участка с мостом через реку Парка – 4,8 км.
Рабочие разобрали конструкции моста и забетонировали межблочные швы. Сейчас они укладывают защитный слой из монолитного бетона, устанавливают новые барьерные ограждения и железобетонные конструкции сопряжения моста с насыпью.
На самой автодороге строители провели уширение участков песком и щебнем для доведения габаритов до нормативного состояния. Также они завершили фрезерование и регенерацию старого асфальтобетонного покрытия. На определенных пикетах уложили новый верхний слой асфальтобетона. Параллельно ведутся работы с водопропускными трубами и откосами земляного полотна.
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