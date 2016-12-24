В Саранске на строительстве школы незаконно трудились 14 мигрантов

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Как сообщает МВД по РМ, в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» на строительстве средней общеобразовательной школы № 9 в Саранске на 510 мест, расположенной по улице Московской, выявлено 14 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без патентов. При проверке рабочие производили устройство опалубки и вязку арматуры фундамента в разработанном котловане.
Граждане Узбекистана были доставлены в управление по вопросам миграции. Установлено, что они въехали на территорию Российской Федерации в период с 24 мая до 11 июня с целью трудовой деятельности. При этом разрешительных документов для ее осуществления на территории Мордовии у иностранных граждан не имелось.
За незаконное осуществление трудовой деятельности были составлены 14 протоколов об административном правонарушении. Наложено административных штрафов на общую сумму 56 тысяч рублей.
Работодатель по результатам проверки также будет привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан.
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