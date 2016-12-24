В Саранск приедут путешественники в домах на колесах

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Путешественники на автодомах из 25 городов России и ближнего зарубежья соберутся в Саранске, чтобы дать старт автопробегу «Жизнь для путешествий».
По информации Минэкономики РМ, 24 июня в течение дня караван из 35 домов на колесах будет располагаться на площади Дружбы народов у Ледового Дворца. В этот день в 11:00 состоится приветствие автолюбителей с выступлением наших творческих коллективов. К встрече гостей присоединится Саранский трофи-клуб «4х4» на внедорожной технике.
Гостям проведут экскурсию по Саранску, участники автопробега покажут всем желающим свою технику, поделятся впечатлениями от путешествий. В 18:00 автоколонна отправится на Сузгарьевский водоем в место ночевки у пляжа «Акватория», а утром следующего дня продолжит свое движение в сторону Пензы с конечной точкой в «Райском поместье» Даньшино.
Среди автопутешественников есть много семей с детьми. Автопробег – это часть масштабного семейного фестиваля автотуризма.
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