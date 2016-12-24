Росгвардейцы пополнили банк крови медучреждений Мордовии

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Личный состав Управления Росгвардии по Республике Мордовия продолжает принимать участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу».
Сдача крови и ее компонентов проходила на базе Республиканской станции переливания крови. Более 20 сотрудников и военнослужащих силового ведомства стали участниками акции, многие сдавали кровь для нужд медицины не в первый раз. Перед процедурой донации правоохранители прошли необходимое медицинское обследование.
«Донорство - это значимый вклад каждого из нас в спасение чьей-то жизни и укрепление здоровья нуждающихся. Именно по этим причинам сегодня у меня будет уже 30 донация», — отметил прапорщик полиции Сергей Юлин.
Медики поблагодарили стражей правопорядка за их отзывчивость, неравнодушие и поддержку в благородном деле спасения человеческих жизней.
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