Росгвардейцы пополнили банк крови медучреждений Мордовии

Личный состав Управления Росгвардии по Республике Мордовия продолжает принимать участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу».

Сдача крови и ее компонентов проходила на базе Республиканской станции переливания крови. Более 20 сотрудников и военнослужащих силового ведомства стали участниками акции, многие сдавали кровь для нужд медицины не в первый раз. Перед процедурой донации правоохранители прошли необходимое медицинское обследование.

«Донорство - это значимый вклад каждого из нас в спасение чьей-то жизни и укрепление здоровья нуждающихся. Именно по этим причинам сегодня у меня будет уже 30 донация», — отметил прапорщик полиции Сергей Юлин.



Медики поблагодарили стражей правопорядка за их отзывчивость, неравнодушие и поддержку в благородном деле спасения человеческих жизней.