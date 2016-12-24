Житель Самарской области получил в Саранске срок за дебош в поезде

Ленинский суд Саранска рассмотрел уголовное дело ранее судимого 33-летня жителя Самарской области Сбоева. Мужчина обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в апреле этого года в полицию на ж/д вокзале Саранска поступило сообщение о необходимости проследовать к прибывавшему на станцию пассажирскому поезду «Санкт-Петербург-Уфа» для пресечения противоправных действий пассажира. Этим пассажиром и являлся Сбоев.

Прибывший сотрудник полиции предложил ему проследовать в линейный отдел для выяснения обстоятельств случившегося. Но пьяный пассажир никуда идти не хотел и с силой оттолкнул полицейского, ударившегося о металлический поручень в вагоне.

В судебном заседании Сбоев вину признал полностью. Суд учел состояние опьянения и рецидив преступлений и назначил фигуранту год лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.