В Рузаевке под колеса минивена «Мерседес» угодила 9-летняя девочка

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По информации Госавтоинспекции республики, 19 июня в 14:50 на ул. Кольцова в г. Рузаевка 18-летний водитель минивена «Mерседес-Бенц» совершил наезд на 9-летнюю девочку, выбежавшую из-за остановившейся автомашины справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По данным Госавтоинспекции, водитель трезв.
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