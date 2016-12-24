В Рузаевке под колеса минивена «Мерседес» угодила 9-летняя девочка

По информации Госавтоинспекции республики, 19 июня в 14:50 на ул. Кольцова в г. Рузаевка 18-летний водитель минивена «Mерседес-Бенц» совершил наезд на 9-летнюю девочку, выбежавшую из-за остановившейся автомашины справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована. По данным Госавтоинспекции, водитель трезв.