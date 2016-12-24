Мордовский заповедник приглашает на фестиваль «Град на Мокше»

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
21 июня в поселке Пушта Темниковского района пройдет фестиваль «Град на Мокше». Для посетителей здесь будут работать несколько музейных площадок - зубра, мореного дуба и природных красот.
На фестивале запланировано проведение мастер-классов, откроются ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской, мордовской и татарской кухни, шашлыком и жареными перепёлками, сыром «Мардарика» и национальными сладостями.
Все желающие смогут пройти по экологическим тропам.
Главная сцена будет отдана под концертную и театрализованную фестивальную программу:
12:00 — Открытие фестиваля
12:20 — Театрализованное представление (1 акт)
12:45 — Группа «Яга»
13:15 — Театрализованное представление (2 акт)
13:45 — Группа «Яга»
14:15 — Театрализованное представление (3 акт)
14:30 — Группа «Капсайд»
15:00 — Театрализованное представление (4 акт)
15:20 — Группа «Перепутье»
15:50 — Группа «Переславль Град»
16:20 — Группа «Динайт»
16:50 — Награждение реконструкторов
17:00 — Свободная сцена.
Об условиях посещения фестиваля можно узнать здесь.
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