Мордовский заповедник приглашает на фестиваль «Град на Мокше»

21 июня в поселке Пушта Темниковского района пройдет фестиваль «Град на Мокше». Для посетителей здесь будут работать несколько музейных площадок - зубра, мореного дуба и природных красот.

На фестивале запланировано проведение мастер-классов, откроются ярмарка и гастрономические ряды с блюдами русской, мордовской и татарской кухни, шашлыком и жареными перепёлками, сыром «Мардарика» и национальными сладостями.

Все желающие смогут пройти по экологическим тропам.

Главная сцена будет отдана под концертную и театрализованную фестивальную программу:

12:00 — Открытие фестиваля

12:20 — Театрализованное представление (1 акт)

12:45 — Группа «Яга»

13:15 — Театрализованное представление (2 акт)

13:45 — Группа «Яга»

14:15 — Театрализованное представление (3 акт)

14:30 — Группа «Капсайд»

15:00 — Театрализованное представление (4 акт)

15:20 — Группа «Перепутье»

15:50 — Группа «Переславль Град»

16:20 — Группа «Динайт»

16:50 — Награждение реконструкторов

17:00 — Свободная сцена.

Об условиях посещения фестиваля можно узнать здесь.