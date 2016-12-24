Житель Саранска пойдет в колонию за смертельное ДТП с уходом от полицейской погони

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В столице Мордовии суд вынес приговор 31-летнему жителю Саранска, насмерть сбившего на иномарке пешехода при попытке уйти от полицейской погони. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, 15 марта этого года фигурант дела сел за руль автомашины «Toyota RAV4» в состоянии алкогольного опьянения. В ходе движения он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться от инспекторов ДПС на большой скорости - более 120 км/ч.
Стремясь оторваться от погони, около одного из домов по улице Дачная в селе Куликовка он сбил на своей иномарке идущего вдоль дороги 67-летнего мужчину, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
После этого «Toyota» совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на опору ЛЭП и опрокинулась. В этом ДТП пострадал и 25-летний пассажир иномарки, он с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение.
Суд определил мужчине наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении и лишил его на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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