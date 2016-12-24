В Мордовии реализуется проект «Россия – страна возможностей»

С 2025 года в Мордовии реализуется региональный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В его рамках действует программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

В этом году в республике запланировано расширение инфраструктуры молодежной политики. Обновляются два молодежных центра – в Чамзинском и Дубенском районах. Общая площадь ремонтируемых помещений превышает 1200 квадратных метров.

После реконструкции в молодежных центрах будут созданы пространства Движения первых, Регионального ресурсного центра по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства», Российского общества «Знание», президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Кроме того, планируется проведение 137 методических, просветительских и образовательных мероприятий с общим охватом более 77 тыс. молодых людей. В рамках программы также запланировано обучение 195 сотрудников отрасли молодежной политики республики, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность работы с молодёжью.