В Мордовии реализуется проект «Россия – страна возможностей»

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Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
С 2025 года в Мордовии реализуется региональный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». В его рамках действует программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».
В этом году в республике запланировано расширение инфраструктуры молодежной политики. Обновляются два молодежных центра – в Чамзинском и Дубенском районах. Общая площадь ремонтируемых помещений превышает 1200 квадратных метров.
После реконструкции в молодежных центрах будут созданы пространства Движения первых, Регионального ресурсного центра по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства», Российского общества «Знание», президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Кроме того, планируется проведение 137 методических, просветительских и образовательных мероприятий с общим охватом более 77 тыс. молодых людей. В рамках программы также запланировано обучение 195 сотрудников отрасли молодежной политики республики, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность работы с молодёжью.
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