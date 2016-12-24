Участникам программы «Время героев» рассказали о системе местного самоуправления

Участники второго потока программы «Время героев» проходят обучение в Мастерской управления «Сенеж». Военнослужащих и ветеранов СВО готовят к работе в органах власти и государственных организациях.

До июля для них будет проходить образовательный модуль «Государственная политика и система государственного управления». 18 июня с участниками программы встретились сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Спикеры рассказали о работе системы местного самоуправления.

«В ней работают 4,5 млн человек, – поделился Грачев. – Это больше 4 млн работников муниципальных организаций, 16,5 тыс. глав муниципальных образований, больше 170 тыс. муниципальных депутатов, порядка 390 тыс. муниципальных служащих и около 62 тыс. человек в общественных структурах – ТОСах и других объединениях. От качества их работы зависит качество жизни на местах. Единая система публичной власти должна функционировать так, чтобы любой вопрос, с которым приходят жители, решался оперативно и эффективно».

«Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил нам важную задачу – обеспечить успешную интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь, приглашая их на новую передовую – службу в органах муниципальной власти. У нас есть достойные примеры – Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев и глава Думы Нижнего Новгорода, Кавалер трех Орденов Мужества Евгений Чинцов. Они прошли обучение по программе «Время героев». Их опыт вдохновляет, показывая, как можно продолжать служить стране, переходя к новой важной миссии на муниципальном уровне», – отметила Ирина Гусева.

Сейчас ВАРМСУ реализует проекты по повышению квалификации муниципальных специалистов. Среди них, к примеру, «Школа мэров», которая созвучна программе «Время героев».

Напомним, что «Время героев» реализуется по поручению Президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС.