Народный фронт в РМ наградил троих медицинских работников за помощь жителям Херсонской области

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В музее имени Эрьзи состоялась торжественная церемония награждения активных участников акции «Всё для Победы». Трое медицинских работников республики были удостоены нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы», а восемь представителей бизнес-сообщества получили благодарственные письма за вклад в гуманитарную миссию.
Среди награждённых:
- Врач-педиатр Анна Веселова
- Врач-педиатр Татьяна Вязова
- Врач общей практики Олеся Шалятова
Олеся Шалятова рассказала о работе 10-й медицинской бригады из 4 человек в Каланчакском муниципальном округе. За время миссии специалисты оказали помощь большому числу пациентов, провели коррекцию лечения в местной больнице, организовали профилактику хронических заболеваний, включая онкологию и диабет.
Благодарственными письмами отмечены руководители предприятий и предприниматели, оказавшие существенную поддержку гуманитарной акции. Представители Народного фронта в РМ выразили признательность всем участникам проекта за их вклад в помощь жителям новых регионов.
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