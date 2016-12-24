Народный фронт в РМ наградил троих медицинских работников за помощь жителям Херсонской области

В музее имени Эрьзи состоялась торжественная церемония награждения активных участников акции «Всё для Победы». Трое медицинских работников республики были удостоены нагрудного знака «Народный фронт. Всё для Победы», а восемь представителей бизнес-сообщества получили благодарственные письма за вклад в гуманитарную миссию.

Среди награждённых:

- Врач-педиатр Анна Веселова

- Врач-педиатр Татьяна Вязова

- Врач общей практики Олеся Шалятова

Олеся Шалятова рассказала о работе 10-й медицинской бригады из 4 человек в Каланчакском муниципальном округе. За время миссии специалисты оказали помощь большому числу пациентов, провели коррекцию лечения в местной больнице, организовали профилактику хронических заболеваний, включая онкологию и диабет.

Благодарственными письмами отмечены руководители предприятий и предприниматели, оказавшие существенную поддержку гуманитарной акции. Представители Народного фронта в РМ выразили признательность всем участникам проекта за их вклад в помощь жителям новых регионов.