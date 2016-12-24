В Мордовии пожилой водитель погиб в перевернувшейся легковушке

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По информации Госавтоинспекции республики, 18 мая в Большеберезниковском районе в 15.50 на автодороге «Саранск – с. Большие Березники – с. Дубенки» 66-летний водитель автомашины «Лада Приора», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с рулевым управлением – автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель «Приороы» от полученных травм скончался в автомашине скорой медицинской помощи.
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