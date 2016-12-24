В Мордовии провели антитеррористические учения на объекте железнодорожного транспорта

С 17 по 18 июня Оперативным штабом в Республике Мордовия проведено учение силовых и специальных служб по пресечению деятельности условной террористической группы, организовавшей вооруженное нападение на объект железнодорожного транспорта.

По замыслу учения, группа диверсантов совершила вооруженное нападение на пассажирский поезд и осуществила захват заложников. Двое из преступников подожгли газораспределительную подстанцию рядом с железнодорожными путями, после чего скрылись.

В целях пресечения, расследования и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации к месту его совершения были направлены силы и средства подразделений правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы. Район совершения террористического акта был блокирован. Проведены мероприятия по эвакуации персонала железнодорожной станции и граждан с территории, прилегающей к месту ЧП. Действия преступников были квалифицированы как террористический акт. Правоохранительными органами реализованы поисковые мероприятия по розыску злоумышленников.

В ходе отработки поставленных оперативным штабом задач заложники освобождены, террорист и двое его пособников нейтрализованы. При них были обнаружены автоматическое оружие, взрывное устройство и средства связи.

Пожарно-спасательные подразделения предотвратили возгорание вагона с нефтепродуктами.

В рамках учений вводился «красный» уровень террористической опасности и режим контртеррористической операции.

По оценке руководителя КТО все поставленные в ходе антитеррористического учения задачи успешно выполнены.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий, просим своевременно сообщать в правоохранительные органы по телефонам: УФСБ – 28-28-28, 28-88-88; МВД – 47-77-71 или 112.

Помните! Активная гражданская позиция, грамотные действия каждого из нас помогут сохранить жизнь и здоровье наших граждан.