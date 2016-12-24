В Саранске полиция разыскивает вороватого любителя шоколадной пасты

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Как сообщает МВД по РМ, в полицию поступили заявления представителя коммерческой организации о том, что 5 и 9 мая в супермаркете по улице Волгоградской неизвестный злоумышленник путем свободного доступа похитил продукты питания, шоколадную пасту и дезодорант. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 6 тысяч рублей.
По заявлениям были возбуждены уголовные по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе проводимых мероприятий изъята видеозапись с посетителем магазина, предположительно причастным к совершению преступлений. Приметы разыскиваемого: на вид 35-45 лет, 170-175 см., среднего телосложения.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности указанного гражданина, просят сообщить по телефонам: 29-77-88, 29-77-60, 8-987-997-48-04 или 102.
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