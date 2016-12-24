В Саранске установлен самодеятельный «художник-оформитель» подземного перехода на Химмаше

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Сотрудниками ЦПЭ МВД по РМ совместно с региональным УФСБ установлен подозреваемый в бесконечных росписях подземного перехода на Химмаше. По заявлению саранской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства по данному факту еще в октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».
Тогда в подземном переходе, расположенном по улице Косарева, неизвестный нанес на стены различные рисунки и нецензурные надписи. Эти граффити были удалены, но потом появились другие – в той же «стилистике». Причиненный ущерб составил более 85 тысяч рублей.
В рамках проводимых мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили причастного к порче сооружения. Им оказался 16-летний учащийся одной из саранских школ. В ходе обыска в жилище несовершеннолетнего обнаружены баллончики с краской, а также альпинистское снаряжение.
В настоящий момент устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подростка. Сам он извинился перед жителями Саранска за свои художества и пообещал «больше так не делать».
В информации МВД по РМ отмечается, что в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной ответственности также будет привлечена мама школьника.
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