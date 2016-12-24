В Темниковском районе Мордовии газифицирована деревня Старое Авкиманово

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В Темниковском районе Мордовии для газификации деревни Старое Авкиманово были построены межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы. Газовые сети общей протяженностью 5,4 км создали возможность для подключения всех 16 домовладений населенного пункта. Для надежного газоснабжения потребителей установлен газорегуляторный пункт.
«Жители деревни Старое Авкиманово могут стать участниками президентской программы догазификации. Для этого необходимо подать заявку и подготовить домовладения к приему газа», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.
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