В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Рузаевке завершено благоустройство Привокзальной площади. Эту территорию выбрали жители города железнодорожников в прошлом году во время рейтингового голосования.

Строители постарались сохранить исторический облик общественного пространства. Так, новая брусчатка стилизована под мостовую начала прошлого века. Но в то же время Привокзальная площадь стала современной территорией с живой изгородью, клумбами и парковыми качелями. Обновили доску почета, на ней можно прочитать имена 16 уроженцев города железнодорожников.

В центре площади по-прежнему стоит знаменитый паровоз «Лебедянка», его постамент выложили гранитом. Достопримечательности пространства – бюст святому праведному воину Федору Ушакову и памятник машинисту.

После реконструкции площадь стала современным и функциональным пространством с многоуровневым освещением и большой зеленой зоной.